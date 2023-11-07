В Госдуме заявили, что Армения хочет уничтожить отношения с Россией

«Прежде всего мы должны помнить, что на протяжении сотен лет Россия покровительствовала армянам на Кавказе и сохранила в своем составе армянский народ и армянское государство. За эти исторические связи мы должны бороться, потому что это наш козырь, наш актив. Армян в России проживает несколько миллионов. Вот такие отношения должны цениться», — добавил Затулин.