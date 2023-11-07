В Госдуме заявили, что Армения хочет уничтожить отношения с Россией
Первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что власти Армении хотят уничтожить отношения с Россией. Об этом сообщает News.ru.
Таким образом Затулин прокомментировал информацию о том, что представитель Армении не придёт на встречу секретарей Совбеза стран СНГ.
«Секретари Совбеза стран СНГ смогут пережить тот факт, что представитель Армении не приедет на встречу, трагедии никакой не случится. Секретарь Совбеза Армении — один из верных паладинов Никола Пашиняна. Можно еще поспорить, кто из них больший русофоб. Касаемо формальной стороны дела, конечно, отказ от участия в подобных мероприятиях, где Россия определяет повестку, является подтверждением того факта, что власти Армении отворачиваются от России в сторону Запада», — заявил он.
По мнению депутата, Армения и Запад хотят возложить вину за события в Нагорном Карабахе на Москву, в связи с чем России необходимо не давать для таких обвинений повода.
«Прежде всего мы должны помнить, что на протяжении сотен лет Россия покровительствовала армянам на Кавказе и сохранила в своем составе армянский народ и армянское государство. За эти исторические связи мы должны бороться, потому что это наш козырь, наш актив. Армян в России проживает несколько миллионов. Вот такие отношения должны цениться», — добавил Затулин.
Ранее стало известно, что секретарь Совбеза Армении не посетит встречу со своими коллегами из стран СНГ в Москве.