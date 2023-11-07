В Госдуме оценили идею о создании в России министерства счастья

Это вызовет не только недоумение, но и агрессию со стороны тех семей, отцы или сыновья которых сейчас воюют в специальной военной операции. О каком счастье вы сейчас говорите? <...> Задавать им вопрос, счастливы ли они, мне кажется, не просто неуместно, но и безнравственно с точки зрения нынешнего состояния нашего общества, — заявила депутат.