В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Анонс встречи опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.
Совещание пройдет 8 ноября в формате видеоконференции. Его основной темой станет борьба с онкологическими заболеваниями. С докладами выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Подчеркивается, что президент обсудит с правительством и ряд других вопросов, которые не раскрываются.
Ранее в Кремле также сообщили, что 9 ноября Путин отправится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Главы государств планируют обсудить вопросы развития отношений двух стран, их стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений.