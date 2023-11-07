В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством. Анонс встречи опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

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Совещание пройдет 8 ноября в формате видеоконференции. Его основной темой станет борьба с онкологическими заболеваниями. С докладами выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Подчеркивается, что президент обсудит с правительством и ряд других вопросов, которые не раскрываются.