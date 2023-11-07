Стала известна тема встречи Путина и Белоусова

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о развитии технической политики в стране. Российская газета

«По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи», — заявил Белоусов. Ura.Ru

Он отметил, что ранее закона о реализации технического суверенитета в РФ не было. RT на русском