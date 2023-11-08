В России утвердили концепцию проекта о технологической политике

Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике страны и завершило все основные согласительные процедуры по нему с Минфином и силовиками. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма размещена на сайте Кремля.

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По словам Белоусова, кабмин принял концепцию в мае по поручению главы государства и практически сразу приступил к разработке соответствующего закона о технологической политики, который закрепляет основные идеи, основные концепты утвержденного документа. Сейчас документ находится в высокой стадии подготовки, подчеркнул Белоусов.

Законопроект содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. Речь идет о крупнейших проектах — свыше 10 миллиардов рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки.

Вторая новелла касается проектов так называемых сквозных технологий. Подобные технологии уже существуют — например, искусственный интеллект, однако в России нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», — пояснил Белоусов.

Третья новелла предполагает создание реестра малых технологических компаний, «который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны — обеспечивает концентрацию мер поддержки», — добавил вице-премьер.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал провальной санкционную политику американских властей против Москвы. Он отметил, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет страны не удалось.