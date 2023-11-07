В Кремле прокомментировали данные о гибели гражданина Грузии в Южной Осетии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом сообщает РИА Новости.
В Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии ранее сообщили, что 6 ноября пограничники обнаружили двух нарушителей границы, приехавших на авто со стороны Грузии. В КГБ утверждают, что двое мужчин были пьяны, у них был топор и они оказали сопротивление, угрожавшее жизни и здоровью пограничников, поэтому пограничники начали стрелять — сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а когда нарушители не остановились — выстрелили по колесам их машины.
В КГБ отметили, что в результате один из мужчин получил тяжелое ранение и был отправлен в Грузию для оказания экстренной медпомощи. Второго нарушителя границы задержали.
Власти Грузии сообщили, что получивший ранение гражданин погиб. В Службе госбезопасности страны его назвали бывшим бойцом грузинского спецназа.
«Нет, я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации», — так прокомментировал эти сообщения Песков.