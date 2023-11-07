В Кремле рассказали о целях визита Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин отправится в Казахстан, где 9 ноября проведет переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. ТАСС
Президенты подпишут несколько важных совместных документов, заявили в Кремле. RT на русском
Кроме того, главы государств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
Также речь пойдет об актуальных региональных и международных проблемах. Lenta.ru
«Вот этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Парламентская газета