В Кремле рассказали о целях визита Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин отправится в Казахстан, где 9 ноября проведет переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. ТАСС

Президенты подпишут несколько важных совместных документов, заявили в Кремле. RT на русском

Кроме того, главы государств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

Также речь пойдет об актуальных региональных и международных проблемах. Lenta.ru