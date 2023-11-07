Анонсирована встреча Путина с Белоусовым

«Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов, какую-то часть этой встречи мы сделаем открытой для вас», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также уточнил, что сегодня глава государства работает в Кремле, в его графике в основном непубличные мероприятия.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что у президента России на этой неделе будет загруженный график. В его расписании международные контакты и работа по насыщенной внутренней повестке.