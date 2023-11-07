Анонсирована встреча Путина с Белоусовым
Президент России Владимир Путин во вторник, 7 ноября, проведет встречу с первым вице-премьером страны Андреем Белоусовым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов, какую-то часть этой встречи мы сделаем открытой для вас», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь Путина также уточнил, что сегодня глава государства работает в Кремле, в его графике в основном непубличные мероприятия.
Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что у президента России на этой неделе будет загруженный график. В его расписании международные контакты и работа по насыщенной внутренней повестке.
3 ноября глава государства общался с новым составом Общественной палаты страны.