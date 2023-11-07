Песков оценил ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. RT на русском

Он подчеркнул, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц остается катастрофической с гуманитарной точки зрения. ТАСС