Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента

Совет Федерации на пленарном заседании 8 ноября одобрил закон, который уточняет порядок проведения выборов президента России.

В закон "О выборах президента Российской Федерации" вносятся изменения, которые аналогичны тем, что в предыдущую сессию были внесены в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав.

Закон совершенствует нормы, регулирующие выборы президента РФ с учетом ранее внесенных изменений в российское законодательство, сообщил первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Уточнения связаны с предстоящими в марте 2024 года выборами главы государства. Их дату назначит Совет Федерации в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, документ, синхронизирующий законодательство о выборах разных уровней, должен вступить в силу до старта президентской кампании. Нормы заработают с момента официального опубликования документа.