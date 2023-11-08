Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента
Совет Федерации на пленарном заседании 8 ноября одобрил закон, который уточняет порядок проведения выборов президента России.
В закон "О выборах президента Российской Федерации" вносятся изменения, которые аналогичны тем, что в предыдущую сессию были внесены в рамочный закон об основных гарантиях избирательных прав.
Закон совершенствует нормы, регулирующие выборы президента РФ с учетом ранее внесенных изменений в российское законодательство, сообщил первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.
Уточнения связаны с предстоящими в марте 2024 года выборами главы государства. Их дату назначит Совет Федерации в срок не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, документ, синхронизирующий законодательство о выборах разных уровней, должен вступить в силу до старта президентской кампании. Нормы заработают с момента официального опубликования документа.
Согласно инициативе, при проведении предвыборной агитации в ходе президентской кампании не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Разрешение проводить фото- и видеосъемку на участках есть только у лиц, имеющих на это законное право (это аккредитованные в установленном порядке представители СМИ и наблюдатели). При этом съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных. Расширяются права наблюдателей - они получают доступ для ознакомления в том числе с электронным списком избирателей. В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он обязан представить в избирательную комиссию сведения о таковой в письменной форме.