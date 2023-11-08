Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях решили ограничить. Такой закон одобрен на пленарном заседании Совфеда 8 ноября.

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Документ вносит изменения в закон «О выборах Президента Российской Федерации» и совершенствует его нормы с учетом более ранних изменений в избирательное законодательство.

Поправки касаются запрета агитации на заблокированных ресурсах, допуска на заседание избиркомов только представителей СМИ, которые работают на основании трудового договора, возможности ведения реестра надомного голосования в электронном виде, обязанности уже зарегистрированных кандидатов сообщать о появлении судимости, возможности финансирования федеральных выборов из региональных и местных бюджетов, ограничения на проведение фото- и видеосъемки для обеспечения тайны голосования и конфиденциальности персональных данных россиян.

Также закрепляются нормы о возможности голосования на территориях, где введено военное положение. Решение о проведении таких выборов принимает ЦИК по итогам консультации с Минобороны, ФСБ и главой региона. В случае появления угрозы жизни и здоровью граждан ЦИК сможет приостановить проведение выборов.

Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом.