Захарова оценила высказывания властей Израиля о России

Послу Израиля указали на недопустимость заявлений официальных лиц страны в отношении РФ
Израильский посол в Москве Александр Бен Цви проинформирован о том, что заявления официальных представителей Израиля в адрес России недопустимы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".
"То, что касается заявлений, которые делают израильские официальные представители в отношении России, - это недопустимо, и об этом информирован израильский посол в Москве", - сказала она.