Пушков заметил важную деталь на переговорах Блинкена и Фидана

Сенатор Алексей Пушков отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан не стал обнимать государственного секретаря Энтони Блинкена из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сенатор пишет в своем Telegram-канале.

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«Глава МИД Турции Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ», — пишет Пушков.

Сенатор отмечает, что холодный прием для Блинкена в Турции и Саудовской Аравии является реакцией на происходящее в секторе Газа. По мнению Пушкова, это означает «начало нового времени» в дипломатии.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Анкаре заявил, что планов по полной эвакуации населения сектора Газа нет и может обсуждаться некая пауза в боевых действиях.