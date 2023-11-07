В Совфеде объяснили нежелание турецкого министра обняться с Блинкеном
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал обнимать госсекретаря США Энтони Блинкена из-за политики Вашингтона по конфликту на Ближнем Востоке. Такое объяснение Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, американского политического деятеля встретили подчеркнуто холодно в Саудовской Аравии и Турции. В частности, Фидан не приехал в аэропорт, когда Блинкен прибыл в страну. Кроме того, министр также демонстративно уклонился от его объятий при встрече.
«Это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона», — считает Пушков.
Он полагает, что подобное отношение мусульманских стран к США свидетельствует о начале «нового времени» и снижении доверия к Вашингтону за пределами Запада.