В Совфеде объяснили нежелание турецкого министра обняться с Блинкеном

По его словам, американского политического деятеля встретили подчеркнуто холодно в Саудовской Аравии и Турции. В частности, Фидан не приехал в аэропорт, когда Блинкен прибыл в страну. Кроме того, министр также демонстративно уклонился от его объятий при встрече.