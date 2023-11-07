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В Совфеде объяснили нежелание турецкого министра обняться с Блинкеном

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал обнимать госсекретаря США Энтони Блинкена из-за политики Вашингтона по конфликту на Ближнем Востоке. Такое объяснение Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В Совфеде объяснили нежелание турецкого министра обняться с Блинкеном
© Reuters

По его словам, американского политического деятеля встретили подчеркнуто холодно в Саудовской Аравии и Турции. В частности, Фидан не приехал в аэропорт, когда Блинкен прибыл в страну. Кроме того, министр также демонстративно уклонился от его объятий при встрече.

«Это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона», — считает Пушков.

Он полагает, что подобное отношение мусульманских стран к США свидетельствует о начале «нового времени» и снижении доверия к Вашингтону за пределами Запада.

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