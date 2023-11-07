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Россия окончательно вышла из Договора об обычных ВС в Европе

В полночь 7 ноября завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), теперь для Москвы этот документ утратил свою силу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

Россия окончательно вышла из Договора об обычных ВС в Европе
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«Международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве, что действие Договора Россия приостановила еще в 2077 году, обвинив Вашингтон и союзников в «деструктивной позиции». Также РФ подчеркивает, что на фоне «прямой ответственности НАТО за эскалацию военного конфликта на Украине» и приема в альянс Финляндии даже формальное соблюдение прописанных в договоре норм стало «неприемлемым».

МИД РФ отметили, что одновременно с ДОВСЕ утратили силу два связанные с ним документа — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств-участников Варшавского Договора и Фланговый Документ от 31 мая 1996 года.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

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