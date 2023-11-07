В полночь 7 ноября завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), теперь для Москвы этот документ утратил свою силу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ.

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«Международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве, что действие Договора Россия приостановила еще в 2077 году, обвинив Вашингтон и союзников в «деструктивной позиции». Также РФ подчеркивает, что на фоне «прямой ответственности НАТО за эскалацию военного конфликта на Украине» и приема в альянс Финляндии даже формальное соблюдение прописанных в договоре норм стало «неприемлемым».

МИД РФ отметили, что одновременно с ДОВСЕ утратили силу два связанные с ним документа — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств-участников Варшавского Договора и Фланговый Документ от 31 мая 1996 года.