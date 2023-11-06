В Совфеде отреагировали на идею создать в России министерство счастья

Во всех сферах деятельности государства необходимо осознание и создание всех условий для национального счастья, спокойствия, единства и благополучия людей. Уверена, Валентиной Ивановной поднят очень серьезный вопрос. Страшно, когда в обществе нет таких предложений. Ведь именно такие предложения укрепляют его социальную направленность, когда государство становится государством социального служения своему народу — Ольга Ковитиди, российский сенатор.

«Давайте вначале ответим на вопрос: хочу ли я быть счастливым? Хочу ли я, чтобы были счастливы мои близкие, дети и внуки? Хорошо это или плохо, если руководитель Верхней палаты парламента России ставит вопрос, делают ли принимаемые парламентом законы человека счастливее? Я уверена, что у страны, которая закрепляет понятие счастья, есть очень серьезные шансы на победу, в таком государстве хочется жить. Предложение Валентины Ивановны намного более серьезно, оно отвечает на запрос гражданского общества о праве каждого человека на счастье», — объяснила сенатор.