Как и в годы Великой Отечественной войны, Киев сейчас находится под оккупацией, на этот раз со стороны англосаксонских стран, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что 80 лет назад, 6 ноября 1943 года, Киев был освобождён от немецко-фашистских войск.

«Сегодня Киев вновь находится под оккупацией, но уже не нацистской Германии, а влиятельных англосаксонских стран», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.