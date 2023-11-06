Хинштейн высказался о праве россиян на использование VPN

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что использование VPN в России не запрещено на законодательном уровне. Он добавил, что каждый может решать самостоятельно, пользоваться сервисами или нет, пишет РИА «Новости».

Депутат пояснил, что VPN - это сервис, который обманывает контрольные устройства, проводит трафик, минуя границы России.

Парламентарий отметил, что старается не пользоваться сервисами такого типа, полагает это неправильным.

Вместе с тем, уточнил Хинштейн, пользователи не несут ответственности за использование VPN.