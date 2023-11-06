Путин обратился к участникам «Большой перемены»

Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса «Большая перемена», проходящего в рамках всероссийского форума «Будь в движении!».

В понедельник в международном детском центре «Артек» состоялась торжественная церемония закрытия форума, где собрались 3 тыс. участников – финалисты «Большой перемены» среди школьников 8-10 классов и активисты «Движения Первых», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

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Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект «Движения Первых». Его соорганизатором выступает Росмолодежь. Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования.

На «Артек-Арене» приветствие президента зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня легендарный «Артек» гостеприимно встречает старшеклассников из разных регионов страны, которые на всех этапах конкурсных соревнований в полной мере проявили свои таланты и способности и по праву стали лидерами «Большой перемены». А главное – научились работать в команде, творчески относиться к решению сложных, нестандартных задач, нашли верных, надежный друзей», – говорится в приветствии.

Также Путин отметил, что все этапы конкурса в этом году были объединены общей темой – «Горжусь Россией!».

«В течение года вы знакомились с выдающимися достижениями наших соотечественников, их вкладом в развитие мировой науки и культуры. Уверен, что эти знания, гордость за свершения предков обязательно пригодятся вам – и в будущей профессии, и в жизни», – добавил президент России.

Отдельно Путин выразил слова благодарности родителям, педагогам и наставникам конкурсантов.

«И, конечно, хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов и наставников – всех, кто разделяет ваши интересы, помогает вам идти вперед, стойко выдерживать трудности, добиваться намеченных целей», – сказано в приветствии.

В завершение президент поздравил победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов и пожелал им успехов.