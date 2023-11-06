Матвиенко назвала пять ключевых событий в истории современной России

Среди исторических событий и решений, которые повлияли на ход российской истории, стало возвращение в Россию постукраинских территорий, избрание Президентом России Владимира Путина в 2000 году, а также принятие Национальной стратегии безопасности России. Об этом 6 ноября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы в ходе интеллектуального марафона общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

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Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. На ней свои достижения представят 89 регионов, 22 федеральных министерство и ведомств, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на главной выставочной площадке страны открыта 131 экспозиция.

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На выставке российское общество «Знание» устроило марафон в формате вопрос-ответ с участием известных государственных и общественных деятелей — по его правилам, в течении 45 минут приглашенный спикер отвечает на вопросы людей. Одним из гостей марафона стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Темой для общения участников марафона со спикером палаты регионов — ключевые события в современной истории России.

Перечисляя такие события, спикер первым упомянула возвращение Крыма и Севастополя, а после еще ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию. «Восторжествовала историческая справедливость», — так охарактеризовала Матвиенко это событие, добавив, что «крымская весна стала особой точкой сборки новой России».

Вторым событием в современной российской истории она назвала всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию России в 2020 году. «Изменения, которые были поддержаны абсолютным большинством наших граждан, укрепили наш суверенитет, закрепить приоритет национального законодательства над международным, то, что наша страна — это социальное государства, что означает целый ряд обязательств, которое берет государство перед обществом», — заявила спикер

Третьим историческим событием для современной России, по ее словам, стало принятие Национальной стратегии безопасности РФ, а также объявление Президентом о том, что у нашей страны есть суперсовременные вооружения, что глава государства сделал в ходе Послания Федеральном Собранию РФ в 2018 году.