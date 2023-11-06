Лавров: попытки НАТО охватить планету приведут к печальному исходу для альянса

Глава МИД России Сергей Лавров на марафоне общества «Знание» сделал ряд заявлений по международной повестке. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.

Россия и Запад

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Министр отметил, что Москва по-прежнему готова к диалогу с западными странами. Вместе с тем, добавил он, Вашингтону и Брюсселю следует учитывать российские интересы.

Лавров выразил надежду, что рано или поздно главы государств и правительств европейских стран осознают бесперспективность нынешнего антироссийского курса.

В настоящее время, добавил дипломат, создается ощущение, что лидеры «утратили стратегическое видение и слепо следуют в кильватере пагубной американской линии».

По его оценке, Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы, извлекать, выражаясь словами президента РФ Владимира Путина, «ренту гегемона».

Запад не прекращает попытки ослабить Россию, пытаясь лишить ее геополитической субъектности. Однако иллюзорность такой политики очевидна каждому, подчеркнул глава МИД.

Россия, годами находясь под западными санкциями, обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет, пояснил дипломат.

США помогали Украине с уничтожением российских баз, отметил Лавров. Он пояснил, что Пентагон передавал ВСУ информацию для последующего поражения целей на территории России.

Ситуация на Ближнем Востоке

Англосаксонские силы подталкивают ближневосточный регион к грани большой войны, пояснил глава МИД. Он добавил, что эта линия Запада традиционно приводит к всплескам терроризма и многомиллионным потокам беженцев.

Кроме того, уточнил Лавров, эта линия Запада в полной мере проявляется на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии.

«Другие результаты такой политики - всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи, многомиллионные потоки беженцев», — заявил глава ведомства.

Россияне в западных странах

Лавров заметил, что россияне за рубежом «по-настоящему работают во фронтовых условиях». Он добавил, что нападки западных стран на православие и организации российских соотечественников за рубежом достигли беспрецедентных масштабов.

Многополярный мир

Новая глобальная архитектура не будет подчинена одному гегемону, заявил глава ведомства. Многополярность, которая формируется на наших глазах, носит всеохватный характер, отметил он.

«И в Евразии, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке возникают и укрепляют свои позиции новые мировые центры принятия глобально значимых решений», — уточнил дипломат.

Принятие сложных решений

Президент России Владимир Путин умеет инициативно и творчески находить решения в самых непростых ситуациях, рассказал Лавров.

Возобновление ДСНВ пока исключается

Россия, подчеркнул Лавров, не станет обсуждать с США возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур, пока Вашингтон поставляет Киеву дальнобойное вооружение.

О западных традициях в России

Министр констатировал, что не усматривает ничего страшного и разрушительного в традициях, которые приходят с Запада, в том числе в Хеллоуине.

Будущее НАТО

«[НАТО] свои, как у нас говорили в то [советское] время, «щупальца» по всей планете распространяет. Печально, но я думаю, что они надорвутся: нельзя вот так нагло и настырно всем навязывать свою гегемонию, уже времена не те», — предсказал Лавров.