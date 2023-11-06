Лавров не увидел ничего страшного в праздновании Хеллоуина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в праздновании Хеллоуина нет ничего страшного.

На марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия» он признался, что не усматривает чего-то разрушительного в тех или иных традициях, которые приходят с Запада, передает ТАСС.

Однако, пояснил Лавров, главное, чтобы эти традиции не воспринимались как довлеющие над историей нашей страны и нашими традициями.

При этом вопрос о том, запрещать ли праздновать Хеллоуин в школах, Лавров оставил на рассмотрение каждого отдельного общества.