Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Песков: Путин пока не делал никаких заявлений по участию в выборах 2024 года
Президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении на новый срок президентских полномочий, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Рейтер, которое со ссылкой на источники сообщило о том, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 года.
"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", - сказал представитель Кремля.