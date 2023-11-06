Матвиенко: Путин вытащил Россию из пропасти

«Я с первого дня член команды Путина, я этим горжусь. Мы висели над пропастью во всех смыслах: промышленность и армия разрушены, зарплата и пенсии не выплачивались по году. Пенсионный фонд был пустой. Но благодаря опыту, тактичности и боли нашего президента, он шаг за шагом вытащил страну из этой пропасти. За 23 года он вернул стране достоинство. Мы осознали, что мы — отдельная уникальная цивилизация», — заявила Матвиенко.