Володин: Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком

По его словам, президент США Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией и даже бросил миллиарды долларов, военную технику, ракеты, боеприпасы, наёмников и многое другое на эту цель. В итоге всё это привело лишь к огромным людским потерям Киева.