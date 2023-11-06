В США исключили прямой конфликт с Россией из-за Украины

WP: США не решатся на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России на Украине
Обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик выразил мнение, что Вашингтон не решится на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в конфликте на Украине.
По его словам, победа России на Украине стала бы «ужасным ударом» по американским интересам.
«Но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — сказал Уиллик.
Кроме того, журналист добавил, что Запад сегодня расколот в вопросе оказания дальнейшей помощи Киеву.
Ранее в Figaro заявили, что Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Владимира Зеленского.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине.