Шаманам, магам и экстрасенсам хотят дать статус

Согласно опросу ВЦИОМ 2022 года, почти треть россиян верят в способности отдельных людей предсказывать судьбу, четверть — в колдовство и умение наводить порчу, а 12 процентов принимают за истину возможность общения с душами умерших. Также, по данным социологических опросов, от 20 до 60 процентов жителей страны пользуются оккультными услугами. Чтобы защитить людей от мошенников, не имеющих ничего общего с теми, кто благородя своим природным способностям действительно помогает другим, необходимо законодательно урегулировать эту сферу, уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

© пресс-служба Госдумы

- Федот Семенович, 27 октября в Госдуме прошло заседание экспертного совета по совершенствованию законодательного регулирования комплементарной медицины. Что стало толчком для такого разговора?

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- Есть три момента, почему этот вопрос подняли именно сейчас. Первый — в статье 50 закона об основах охраны здоровья есть термин «оккультно-магические услуги», но правового регулирования этого понятия нет.

Второе — такие услуги имеют место, но поскольку этот вопрос не отрегулирован законодательно, появляется множество мошенников, которые, называя себе магами и гадалками, берут с людей деньги и якобы такие услуги оказывают. Наша задача защитить людей от подобных аферистов.

И последнее. Россия — страна с особой самобытной цивилизацией. А понятие цивилизации включает не только историю, социальные вопросы, экономику, но и культуру. И мы гордимся, что наша сила в многообразии и единстве множества религий, этносов, национальностей, которые в согласии живут рядом много веков. И, к примеру, в культуре некоторых народностей есть шаманизм.

Поэтому в экспертном совете в сфере комплементарной медицины, которым я руковожу, решили заняться правовым регулированием в этой области.

- А это непросто.

- Конечно, вопрос очень сложный и одним махом его не решить, но важно, что мы начали это делать. Мы собрали авторитетных специалистов, у которых есть свои интересные наработки. Обсуждение поможет создать новые правовые нормы, которые цивилизованно урегулируют такую сферу нашей жизни. Пока этого нет, становятся активны различные мошенники, которые хотят заработать на доверчивости соотечественников.

- Сейчас есть сибирские шаманские школы в Якутии, Туве, Хакасии, на Алтае. Это связано с традициями коренных народов России. Кроме того, есть люди, которые помогают благодаря своим способностям другим. Это и экстрасенсы, и гадалки, и ясновидящие. Надо ли защищать их права и права тех, кто к ним обращается?

- Защита прав обеих сторон - это как улица с двусторонним движением. С одной стороны, важно, чтобы люди не попадали в руки проходимцев. С другой, для тех, кто называет себя магами, экстрасенсами, хиромантами, надо определить, каким образом они могут получать квалификацию, специальность. Кстати, в общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности есть услуги астрологов, хиромантов и спиритов. Но до сих пор не отрегулировано, кто им присваивает специальность.

- Много ли сейчас в России людей, которые пользуются такими услугами?