Глава Дагестана описал ситуацию на фоне прилета новых самолетов из Израиля

Жители Дагестана не повелись на призывы к провокациям, и народ в очередной раз показал мудрость и единство. Об этом в своем Сергей Меликов.

Так Меликов описал ситуацию в регионе на фоне Израиля. Глава Дагестана отметил, что жители региона спокойно приняли тот факт, что на различных объектах инфраструктуры дежурят бойцы Росгвардии.

«Население с пониманием отнеслось к их работе и всячески поддерживало. Яркий пример этого — то, что наша молодежь раздавала воду и привозила еду полицейским, которые находились на своих постах», — заявил Меликов.

Вечером 29 октября агрессивная толпа жителей республики прорвалась в аэропорт Уйташ. Мужчины ожидали прибытие рейса из Тель-Авива. С криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины в руках они заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Протестующие проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. Пострадали 23 человека.