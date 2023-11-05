Роженицам в госпитале Лондона раздали рекламные буклеты с фото Медведева

В одном из госпиталей Лондона роженицам раздали рекламные буклеты клиники с фотографией замглавы совбеза России Дмитрия Медведева. Соответствующий кадр был размещен в сети одним из пользователей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке бывший президент РФ стоит рядом с двумя врачами возле кровати, на которой расположилась женщина с ребенком в руках. Кадр сделан в российском роддоме в Костроме в 2011 году, хотя на буклете указан адрес лондонского госпиталя.

«Наша консультационная линия открыта семь дней в неделю», — говорится в рекламе.