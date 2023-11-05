Захарова заявила, что Запад «поматросил и бросил» Украину

Запад «поматросил и бросил» Украину, когда она оказалась ему в тягость. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нынешние отношения Киева с Вашингтоном и Брюсселем.

Небольшое видеоинтервью с Захаровой опубликовала газета «Известия».

Дипломат вспомнила о выражении «поматросил и бросил». По ее словам, оно хорошо известно русскоговорящим, но видимо, забыто на Украине, поскольку «там русский язык, к сожалению, отменяют и теряют много смыслового и важного».

«Есть такое выражение "поматросил и бросил" — это то, что Запад делает с Украиной», — сказала представитель МИД РФ.

Она отметила, что Запад использовал Украину, а потом «выбросил за ненадобностью». Таким образом, сбылось то, о чем предупреждали Киев российские политики.