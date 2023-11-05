Анонсирован зарубежный визит Путина

Президент России Владимир Путин намеревается совершить визит в Казахстан, где встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым. Об этом пишет РИА «Новости».

Стороны, по данным агентства, обсудят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня у Москвы и Астаны.

Напомним, что в ноябре 2022 года Путин и Токаев встретились в Москве. По итогам переговоров была подписана совместная декларация.

По мнению экспертов, Астана в настоящее время проводит осторожную политику. Власти республики делают громкие заявления, выступают в поддержку инициатив западных стран.