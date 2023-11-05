Песков заявил, что Запад устает от финансовой поддержки Украины

"И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием, боеприпасами и так далее", - сказал Песков.