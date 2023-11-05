Песков рассказал о реакции Москвы на вмешательство США  в дела России

Россия в настоящее время непримиримо реагирует на вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что стороны сменили тональность при разговоре о вмешательстве во внутренние дела.

Песков уточнил, что ранее Москва не проявляла внимания к ряду вопросов, делала вид, что не замечает действия Вашингтона. Он добавил, что сейчас Россия реагирует на эти вопросы «абсолютно непримиримо».

Смена политики России ощущается по тем командам, которые отдает президент РФ Владимир Путин, заметил пресс-секретарь. Он добавил, что указания главы государства будут реализованы.