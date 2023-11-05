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Песков рассказал о реакции Москвы на вмешательство США  в дела России

Россия в настоящее время непримиримо реагирует на вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков рассказал о реакции Москвы на вмешательство США в дела России
© РИА Новости

Пресс-секретарь отметил, что стороны сменили тональность при разговоре о вмешательстве во внутренние дела.

Песков уточнил, что ранее Москва не проявляла внимания к ряду вопросов, делала вид, что не замечает действия Вашингтона. Он добавил, что сейчас Россия реагирует на эти вопросы «абсолютно непримиримо».

Песков охарактеризовал отношения России и США

Смена политики России ощущается по тем командам, которые отдает президент РФ Владимир Путин, заметил пресс-секретарь. Он добавил, что указания главы государства будут реализованы.

Ранее Песков сообщил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на нуле. Он уточнил, что ухудшение отношений произошло по инициативе Белого дома.

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