В Кремле пригрозили отреагировать на вмешательство США в дела России

Россия отреагирует на вмешательство США во внутренние дела, пригрозил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент опубликован в Telegram.

«Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, это чувствуется и по настрою президента России Владимира Путина, а также по тем командам, которые он дает. Конечно, это все будет реализовываться, пообещал Песков.