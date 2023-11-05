Песков охарактеризовал отношения России и США

Песков: отношения между Россией и США находятся на нуле
Отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время находятся на нулевой отметке, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь отметил, что сворачивание отношений между Россией и Соединенными Штатами произошло по инициативе американской стороны.
Песков уточнил, что президенту США Джо Байдену с тем, чтобы изменить ситуацию, придется поменять свою позицию на более конструктивную.
Вместе с тем, контакты между лидерами сверхдержав возможны при обоюдном желании и готовности, подчеркнул пресс-секретарь. Он добавил, что для этого «должны вызреть определенные условия».
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