Лавров заявил, что в интересах США дестабилизировать "все и вся"
Соединенные Штаты Америки заинтересованы в дестабилизации ситуации в любом регионе мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Недавно читал аналитические отклики на происходящее, и кто-то из политических деятелей не в России сказал, что, наверное, неправильно говорить, когда мы обсуждаем внешнюю политику Запада и Соединенных Штатов, о двойных стандартах, потому что стандарт у них один: "Мы главные, что хотим, то воротим. Где не можем добиться какого-то результата, мы там будем дестабилизировать ситуацию и ловить рыбку в мутной воде", - сказал Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.
"Если посмотреть на все заграничные авантюры Соединенных Штатов за последние, наверное, 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой они действительно бы принесли благо той стране, тому региону, в дела которой и которого они вмешались. Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся", - добавил министр.