В интернете получил широкое распространение ролик с ответом Путина на слова муфтия
Пользователи социальных сетей массово распространяют ролик с ответом президента России Владимира Путина на приветствие муфтия Альбира Крганова. Видео разместило издание Hindustan Times.
По данным издания, видео было записано на встрече Путина с членами Общественной палаты.
Муфтий поприветствовал российского лидера словами «салам алейкум». Президент ответил: «Алейкум ас-салам», сорвав аплодисменты в зале.
«Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина», — отметили журналисты Hindustan Times.
Ранее сообщалось, что в ливанских городах появились новые билборды. На них российский президент представлен с Кораном в руках.
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