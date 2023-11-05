Пользователи социальных сетей массово распространяют ролик с ответом президента России Владимира Путина на приветствие муфтия Альбира Крганова. Видео разместило издание Hindustan Times.

По данным издания, видео было записано на встрече Путина с членами Общественной палаты .

«Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина», — отметили журналисты Hindustan Times.

Ранее сообщалось, что в ливанских городах появились новые билборды. На них российский президент представлен с Кораном в руках.