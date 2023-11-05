В крымском парламенте назвали передачу полуострова в состав УССР кулуарной

Передача Крыма в состав УССР в 1954 году была проведена кулуарно, принятое тогда решение не могло реализоваться законным образом и вовсе считается преступлением. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Ранее рабочая группа при парламенте Крыма завершила подготовку запроса в Конституционный Суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Группа нашла ряд грубых ошибок в конституциях трех стран: СССР, РСФСР и УССР.

Константинов считает, что Конституция и законы СССР при передаче Крыма были грубейшим образом нарушены, передача полуострова никак не могла быть законной. Для реализации этого решения по всем правилам властям того времени потребовалось бы принять ряд нормативных актов. Глава крымского парламента утверждает, что согласовать их принятие было невозможно, так как каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.