В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность». Речь идет о месте в службе безопасности главы Чечни.
— От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР, — заявил Дудаев.
Он подчеркнул, что сын Рамзана Кадырова проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов вступаться за религию. По словам Дудаева, в таком юном возрасте Кадыров-младший несколько раз уже побывал в зоне проведения специальной военной операции.
— Все знают о его храбром нраве и сильном характере, — написал он в своем Telegram-канале.
Недавно депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко раскритиковал недавнее объявление сына главы Чечни «героем мусульман». Он напомнил, что 15-летний подросток избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля.
После этого Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова «героем всех мусульман».
Позднее депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике.
Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов также наградит сына главы Чеченской Республики Адама орденом «За заслуги перед КЧР». Он отметил, что Кадыров-младший внес личный вклад в развитие межрегионального и межнационального единства, а также в укрепление исламских традиционных ценностей.