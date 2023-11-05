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В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность». Речь идет о месте в службе безопасности главы Чечни.

В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»
© пресс-служба главы Чеченской Республики

— От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР, — заявил Дудаев.

Он подчеркнул, что сын Рамзана Кадырова проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов вступаться за религию. По словам Дудаева, в таком юном возрасте Кадыров-младший несколько раз уже побывал в зоне проведения специальной военной операции.

— Все знают о его храбром нраве и сильном характере, — написал он в своем Telegram-канале.

Недавно депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко раскритиковал недавнее объявление сына главы Чечни «героем мусульман». Он напомнил, что 15-летний подросток избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля.

Полиция закончила проверку по факту избиения заключенного сыном Кадырова

После этого Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова «героем всех мусульман».

Позднее депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике.

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов также наградит сына главы Чеченской Республики Адама орденом «За заслуги перед КЧР». Он отметил, что Кадыров-младший внес личный вклад в развитие межрегионального и межнационального единства, а также в укрепление исламских традиционных ценностей.