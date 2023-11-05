В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил 15-летнего Адама Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность». Речь идет о месте в службе безопасности главы Чечни.

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— От всей души поздравляю... Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР, — заявил Дудаев.

Он подчеркнул, что сын Рамзана Кадырова проявил себя как смелый, отважный патриот и человек, который готов вступаться за религию. По словам Дудаева, в таком юном возрасте Кадыров-младший несколько раз уже побывал в зоне проведения специальной военной операции.

— Все знают о его храбром нраве и сильном характере, — написал он в своем Telegram-канале.

Недавно депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко раскритиковал недавнее объявление сына главы Чечни «героем мусульман». Он напомнил, что 15-летний подросток избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля.

После этого Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова «героем всех мусульман».