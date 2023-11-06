В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»

Сыну Кадырова Адаму вручили орден за укрепление исламских ценностей
Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов вручил сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Об этом рассказал отец награжденного юноши.
— Согласно Указу, подписанному в конце октября, глава КЧР, мой дорогой Рашид Темрезов наградил Адама Кадырова высшей государственной наградой КЧР — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», — написал Рамзан Кадыров.
Глава ЧР добавил, что его сын отмечен за личный вклад и развитие межнационального и межрегионального единства, а также укрепление традиционных исламских ценностей. Кадыров-старший уточнил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» первой степени.
— Мне очень приятно, что в братской Карачаево-Черкесии так бережно относятся к вопросам, направленным на укрепление религиозных ценностей, — заключил в своем Telegram-канале глава Чечни.
Темрезов до этого пообещал, что наградит сына главы Чеченской Республики орденом «За заслуги перед КЧР». Он отметил, что Кадыров-младший внес личный вклад в развитие межрегионального и межнационального единства, а также в укрепление исламских традиционных ценностей.
Позднее депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике.
До этого депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко раскритиковал недавнее объявление сына главы Чечни «героем мусульман». Он напомнил, что 15-летний подросток избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля. После этого Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова «героем всех мусульман».
Накануне 15-летний Адам стал начальником службы безопасности главы Чечни. О том, что Кадыров-младший получил «важную должность» незадолго до этого сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он в своем поздравлении не уточнил, о какой должности идет речь.