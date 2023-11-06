В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»

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— Согласно Указу, подписанному в конце октября, глава КЧР, мой дорогой Рашид Темрезов наградил Адама Кадырова высшей государственной наградой КЧР — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», — написал Рамзан Кадыров.

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Глава ЧР добавил, что его сын отмечен за личный вклад и развитие межнационального и межрегионального единства, а также укрепление традиционных исламских ценностей. Кадыров-старший уточнил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму орден «За заслуги перед Уммой» первой степени.

— Мне очень приятно, что в братской Карачаево-Черкесии так бережно относятся к вопросам, направленным на укрепление религиозных ценностей, — заключил в своем Telegram-канале глава Чечни.

Темрезов до этого пообещал, что наградит сына главы Чеченской Республики орденом «За заслуги перед КЧР». Он отметил, что Кадыров-младший внес личный вклад в развитие межрегионального и межнационального единства, а также в укрепление исламских традиционных ценностей.

До этого депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко раскритиковал недавнее объявление сына главы Чечни «героем мусульман». Он напомнил, что 15-летний подросток избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля. После этого Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама Кадырова «героем всех мусульман».