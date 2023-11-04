Посольство обратилось к россиянам на фоне неспокойной обстановки в Гвинее

Посольство РФ в Гвинее призывает сограждан соблюдать бдительность в связи с вооруженными столкновениями в Конакри, говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Проживающим в стране россиянам рекомендуется не покидать свои дома без лишней необходимости до нормализации ситуации.

Вниманию соотечественников! В связи с вооруженными столкновениями в центральных районах столицы Гвинеи (г. Конакри) просим соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации, — отметили дипломаты.

Посольство также сообщило, что отслеживает сложившую ситуацию. Меры, направленные на обеспечение безопасности сограждан и сотрудников дипмиссии, временно усилены.

Ранее сообщалось, что вооруженная группировка организовала побег из тюрьмы для бывшего лидера военной хунты. По словам местных жителей, была слышна стрельба. Въезды и выезды из района Калум в Конакри перекрыты.