Песков оценил визит фон дер Ляйен на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поездку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев должны оценивать европейские налогоплательщики, которые оплачивают её работу.
Представители СМИ задали Пескову вопрос, как следует относиться к визиту фон дер Ляйен в Киев.
«Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат», – ответил пресс-секретарь.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она заявила, что хочет обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку бывшей советской республики.
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