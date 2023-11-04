Песков назвал помехи для интеграции новых регионов

Новые регионы стремительно интегрируются в Россию, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что процесс встраивания осложняется боевыми действиями, пишет РИА «Новости».

Песков отметил, что новые регионы идут по тому пути, по которому ранее прошел Крым. Он добавил, что опыт, полученный при интеграции полуострова, позволяет обеспечить более быстрое продвижение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области по этому пути.

Интеграция осложняется продолжающимися боевыми действиями, пояснил пресс-секретарь. Вместе с тем, заметил он, никто не ждет завершения спецоперации, чтобы начать необходимые процессы, взаимодействие во всех областях идет полным ходом.