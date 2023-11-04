Песков рассказал, что он думает о «двойниках Путина»

«Сейчас «эксперты» гадают: их три или четыре? Тот, кого мы сейчас видим каждый день, сегодня утром возлагали к Минину и Пожарскому, это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. А Путин у нас один!» – заверил Песков.