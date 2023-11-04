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Песков рассказал, что он думает о «двойниках Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что у Владимира Путина якобы имеется двойник. Фрагмент выступления Пескова появился в телеграм-канале «Пул №3».

Песков рассказал, что он думает о «двойниках Путина»
©  kremlin.ru

Пресс-секретарь президента рассказал, что курьезная информация о двойниках Путина не перестает появляться в разных телеграм-каналах. Конспирологи постоянно задаются вопросом: «сколько двойников у президента Путина?»

«Сейчас «эксперты» гадают: их три или четыре? Тот, кого мы сейчас видим каждый день, сегодня утром возлагали к Минину и Пожарскому, это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. А Путин у нас один!» – заверил Песков.

Ранее Песков заявил, что теракт на «Северных потоках» мог стать поводом для войны.

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