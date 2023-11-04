Песков рассказал, что он думает о «двойниках Путина»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что у Владимира Путина якобы имеется двойник. Фрагмент выступления Пескова появился в телеграм-канале «Пул №3».
Пресс-секретарь президента рассказал, что курьезная информация о двойниках Путина не перестает появляться в разных телеграм-каналах. Конспирологи постоянно задаются вопросом: «сколько двойников у президента Путина?»
«Сейчас «эксперты» гадают: их три или четыре? Тот, кого мы сейчас видим каждый день, сегодня утром возлагали к Минину и Пожарскому, это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. А Путин у нас один!» – заверил Песков.
Ранее Песков заявил, что теракт на «Северных потоках» мог стать поводом для войны.
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