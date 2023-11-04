Песков заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по возращению россиян из плена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах, связанных с возвращением россиян из плена палестинского радикального движения ХАМАС, есть определенный прогресс. Об этом он сообщил в субботу, 4 ноября.
— Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон, мы сейчас продолжаем, наши дипломаты продолжают работу над этим, — передает слова представителя Кремля ТАСС.
По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, по состоянию на 1 ноября в заложниках секторе Газа могут находились до шести россиян.
20 октября он также заявил, что в результате палестино-израильского конфликта погибли 20 россиян. Дипломат отметил, что в заложниках на территории сектора Газа на тот момент находились два гражданина РФ.
Накануне представитель радикального палестинского движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что они согласны пойти на компромисс по обмену пленными с израильской стороной.