Песков заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по возращению россиян из плена

— Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон, мы сейчас продолжаем, наши дипломаты продолжают работу над этим, — передает слова представителя Кремля ТАСС.