Песков: теракт на «Северных потоках» мог стать поводом для войны

Теракт на «Северных потоках» мог стать поводом для войны, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, такие «действия, как взрыв «Северных потоков» исторически могли бы стать поводом для войны».

Пресс-секретарь отметил, что трубопроводы являлись элементом критической инфраструктуры. Вместе с тем, добавил он, на Западе по-прежнему молчат.