Песков: теракт на «Северных потоках» мог стать поводом для войны
Теракт на «Северных потоках» мог стать поводом для войны, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, такие «действия, как взрыв «Северных потоков» исторически могли бы стать поводом для войны».
Пресс-секретарь отметил, что трубопроводы являлись элементом критической инфраструктуры. Вместе с тем, добавил он, на Западе по-прежнему молчат.
Песков напомнил, что Россия не начинает войны, она их заканчивает. Он уточнил, что эту «концептуальную мысль страна должна доносить в мире».
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