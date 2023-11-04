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Президент России Путин рассказал, что ему понравился Луганск

Во время общения с общественными организациями на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Луганска, назвав его хорошим городом.

Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
© РИА Новости

Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось.

«Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».