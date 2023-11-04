Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске

Во время общения с общественными организациями на Красной площади президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от Луганска, назвав его хорошим городом.

Путин отметил, что на Луганск удалось посмотреть из окна машины, но ему понравилось.

«Хороший город, но многое еще надо сделать», – сказал президент, передает РИА «Новости».