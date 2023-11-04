Патрушев назвал место США и Европы в многополярном мире

В новом многополярном мире США могут стать одним из полюсов, а слабеющая сегодня Европа вряд ли сможет претендовать на это, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что некоторые из мировых центров сегодня уже определены и РФ в их числе.

© Kremlin.ru

Патрушев добавил, что другие будущие центры многополярного мира находятся в процессе консолидации. Он пояснил, что речь идет об Африке, Латинской Америке, исламских странах и государствах АСЕАН.

Что касается США, то они станут одним из многих полюсов мира. А вот слабеющая Европа вряд ли сможет претендовать на это, — сказал Патрушев.