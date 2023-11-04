Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем народного единства, отметив, что подвиг народных героев, защитивших Отечество, является ярким примером сплоченности. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Подвиг народных героев, защитивших Отчизну, является ярким примером сплоченности, гражданской солидарности, образцом подлинного патриотизма", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что любовь к родине, гордость за великую страну и уважение к ее многовековой истории - главные ценности праздника.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня особенно важно беречь и приумножить бесценное наследие, сохранить верность традициям и нравственным основам.

"От взаимопонимания и согласия в обществе зависит настоящее и будущее страны. Вместе мы можем справиться с любыми вызовами, сделать все, чтобы Россия оставалась сильной, свободной и независимой державой", - добавил он.

Мишустин пожелал россиянам дальнейших успехов, здоровья и благополучия.