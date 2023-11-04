Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства.

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Глава государства прибыл в сердце столицы вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Ранее россиян с государственным праздником поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали видеообращение на борту Международной космической станции.