Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства.
Глава государства прибыл в сердце столицы вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
Ранее россиян с государственным праздником поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали видеообращение на борту Международной космической станции.
Кроме того, в честь Дня народного единства на всех надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота моряки подняли флаги расцвечивания под государственный гимн. В торжественных мероприятиях принял участие личный состав ТОФ.