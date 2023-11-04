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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства.

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
© Пресс-служба президента РФ

Глава государства прибыл в сердце столицы вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Ранее россиян с государственным праздником поздравили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали видеообращение на борту Международной космической станции.

Кроме того, в честь Дня народного единства на всех надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота моряки подняли флаги расцвечивания под государственный гимн. В торжественных мероприятиях принял участие личный состав ТОФ.